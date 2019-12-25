Возле бара на улице Подвойского трое мужчин избили незнакомца

Пострадавшего госпитализировали в больницу с различными травмами.

Правоохранители Невского района задержали троих мужчин за драку около бара на улице Подвойского. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Утром 14 декабря полицейским поступили сведения о потасовке. В отдел для разбирательства увезли уроженцев Оренбургской области 26, 27 и 28 лет. По предварительным данным, злоумышленники, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в результате конфликта избили ранее незнакомого посетителя заведения. Его госпитализировали в больницу с различными травмами. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что после драки на вокзале в Павловске задержаны три девочки-подростка. Все они обратились в медицинское учреждение с ушибами и ссадинами.

Фото: Piter.TV