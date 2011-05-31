После драки на вокзале в Павловске задержаны три девочки-подростка

Все они обратились в медицинское учреждение с ушибами и ссадинами.

Полицейские установили девушек, устроивших драку на железнодорожном вокзале в Павловске. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранители в ходе мониторинга интернета 2 декабря нашли видеозапись, на которой была запечатлена потасовка с участием подростков. Установлено, что инцидент произошел 30 ноября. Участницами оказались три девочки 15-17 лет, их доставили в отдел и после опроса передали родителям. Все они обратились в медицинское учреждение с ушибами и ссадинами.

Девушек поставят на профилактический учет, родители уже привлечены к административной ответственности за ненадлежащее воспитание детей. Материалы проверки переданы в СК РФ.

Ранее мы рассказывали о том, что девушку, распылившую "перцовку" на фестивале на Елагином острове, будут судить.

Фото: Piter.TV