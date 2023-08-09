Thomas Mraz пообещал разобраться с давкой на концерте в Петербурге

Артист заявил, что не знал о проблеме в момент выступления.

Рэпер Thomas Mraz (настоящее имя — Алмас Гатауллин) прокомментировал ситуацию с давкой и овербукингом на концерте в Санкт-Петербурге. По словам поклонников, многие из них не смогли попасть в зал и остались смотреть выступление в холле, а часть фанатов вообще была на улице. В самом клубе людей было так много, что многим было некомфортно.

В своих социальных сетях музыкант написал, что во время выступления не знал о происходящем.

Если бы я знал в моменте, что у вас происходит такая ситуация на входе и в холле, я бы постарался со сцены помочь и сделать всё возможное, чтобы решить этот вопрос прямо во время концерта. У нас также было пространство у сцены, и мы могли бы попытаться помочь с размещением людей. Thomas Mraz, рэпер

Thomas Mraz также отметил, что клуб, организаторы мероприятия и команда рэпера — это разные структуры, отвечающие за свои обязанности. При этом он заверил, что все вместе они уже работают над решением возникшей проблемы.

Хотим сказать огромное спасибо всем, кто вчера пришёл на наш концерт. Мы очень ценим вашу поддержку. Но не всё прошло так, как мы бы хотели. На площадке оказалось слишком много людей, многим было некомфортно, а часть гостей вообще не смогла попасть в зал. Мы видим все сообщения, жалобы и видео и понимаем ваше недовольство. Thomas Mraz, рэпер

