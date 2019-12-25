Летнее петербургское pop-up пространство Tsunami Space запускает музыкальную программу

На Лиговском проспекте можно будет послушать молодых и известных исполнителей.

Летнее петербургское креативное pop-up пространство Tsunami Space запускает музыкальную программу. Речь в частности идет о проекте "По дворам", в рамках которого выступят "кочующие" исполнители. Концерты, проходящие в локации на Лиговском проспекте, откроются 13 августа совместным выступлением трех местных артистов - творческих коллективов Макодзеба, Спрятаны и Видеобутик. А на следующий день к публике выйдут Sweet Hot Jazz Band с солистом Вовой Чё Морале. Вечером 19 августа амфитеатр должна будет покорить Элли на маковом поле. Музыка девушки уже успела покорить сердца подписчиков в TikTok.

Музыкального проекта "По дворам" петербуржцам следует ожидать 28 августа. В амфитеатре будет создана студия на колесах, в которой разместятся путешествующие артисты. Зрители услышат трогательных и отвязных романтиков под гитарными ритмами. На сцену в этот вечер выйдут Аннушкаа, КАСПИЙ, WLADMIT.

А 11 сентября в Tsunami Space будет презентован шоукейс лейбла hangov3r, основателем которого является известный певец и автор текстов Thomas Mraz. На мероприятии покажут свои таланты все резиденты лейбла — Joseph, Oushenti, Gucci Ninja, RAIJIN и 2night.

Ранее мы писали о том, что на Лиговском проспекте пройдет открытие нового летнего пространства "Tsunami Space". Увидеть полный список активностей, включающих также лекции, кинопоказы, занятия по йоге и другие события можно по этой ссылке.

Фото: предоставлено организаторами мероприятия