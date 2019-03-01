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На Лиговском проспекте пройдет открытие нового летнего пространства "Tsunami Space"
Сегодня, 9:47
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

На Лиговском проспекте пройдет открытие нового летнего пространства "Tsunami Space"

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Организаторы подготовили специальную программу в честь открытия.

В субботу, 25 июня, на Лиговском проспекте откроется pop-up пространство "Tsunami Space". На протяжении всего лета там будут проходить концерты, вечеринки, спектакли, кинопоказы, ярмарки и занятия йогой. 

В день открытия, с 13:00 до 21:00, пройдет маркет с участием российских брендов. Свою продукцию представят "Антон тут рядом", VOS и другие. Посетители смогут кастомизировать свою одежду, потанцевать под сеты от wanky music и музыку Super Collection Orchestra. Также будет возможность собрать букет цветов для дома и даже сделать татуировку. 

Пространство располагается во дворе дома №39. Вход на открытие свободный. Программу мероприятий можно посмотреть здесь.

Ранее Piter.tv рассказывал о том, что в Петербурге запустили серию концертов во дворах. 

Фото: сайт Tsunami Space

Теги: двор, мероприятие, пространство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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