В 2027 году во дворах Петербурга отремонтируют асфальт

Почти 7 миллиардов рублей выделили на благоустройство города.

В 2027 году в Петербурге запланирован ремонт асфальтового покрытия во дворах. Об этом сообщил председатель Законодательного собрания Александр Бельский в эфире программы "Среда Бельского" на телеканале "Санкт-Петербург". Основные средства городского бюджета будут направлены именно на этот вид работ, поскольку обследование показало, что дворовые территории нуждаются в обновлении.

Помимо асфальта, внимание уделят детским и спортивным площадкам — их также приведут в порядок. Бельский отметил, что за последние годы в городе проделана большая работа по благоустройству. В текущем году на эти цели было выделено около 7 млрд рублей.

Спикер подчеркнул, что Петербург традиционно входит в число лидеров по итогам программы комфортной городской среды, конкурируя с Москвой и другими регионами за первые места.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)