В Петербурге в девятый раз пройдёт День памяти жертв блокады

Имена погибших прочитают на 80 площадках города 8 сентября.

8 сентября в Петербурге и Ленинградской области в девятый раз состоится акция "День памяти жертв блокады". Инициатор — некоммерческий фонд "ЛЕНИНГРАДЦЫ". В день 85-летия начала блокады жителей города призывают вспомнить погибших и назвать их имена. Поминальные чтения пройдут на 60 площадках — от Эрмитажа и Русского музея до школ и районных библиотек.

За восемь лет проведения акции в ходе чтений прозвучало 174 904 имени погибших. Всего известно около 650 тысяч имён.

6 сентября в лектории Севкабель Порта пройдёт конференция "Новое о блокаде". Ведущие историки — Лев Лурье, Никита Ломагин, Анастасия Павловская и Андрей Рябков — обсудят новые темы и "тёмные пятна" в изучении трагедии. Также запланированы лекции: "Ключевые решения немецкого командования на Ленинградском фронте", "Дневники безразличны ко времени" и "Промышленность блокадного Ленинграда". Вход свободный, требуется регистрация. Конференция будет транслироваться онлайн в соцсети "ВКонтакте". Подробности и регистрация — на сайте Севкабель Порта.

Фото: leningrad1941