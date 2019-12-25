В Московском парке Победы прошла траурная церемония, посвященная Дню памяти жертв блокады

Церемония памяти жертв блокады прошла в Парке Победы в Московском районе. У мемориала собрались сотни человек — от ветеранов до школьников. Минута молчания, панихида и возложение цветов стали основой программы. Самым символичным моментом стал спуск венка на воду, отсылающий к трагической истории этого места, где работал "Блокадный крематорий". Собравшиеся почтили память тех, кто отдал жизнь за Ленинград.

В Московском районе Северной столицы сегодня вспоминали одну из самых трагических страниц Великой Отечественной войны. У мемориалов Парка Победы собрались горожане, чтобы отдать честь погибшим защитникам и жителям блокадного Ленинграда.

Открывая церемонию, организаторы объявили минуту молчания, после чего была проведена панихида. После курсанты Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной службы МЧС России им. Героя Российской Федерации генерала армии Е.Н. Зиничева опустили на гладь Адмиралтейского пруда венок в память о петербуржцах, кремированных в печах кирпично-пемзового завода №1.

Среди присутствующих были официальные лица, ветераны, а также молодежь — школьники и студенты. Вместе с представителями власти и общественности они возложили цветы, показав, что подвиг ленинградцев не забыт. Для многих это был личный акт памяти о прадедах.

Главный посыл мероприятия прост: пока мы помним ужасы блокады, мы не допустим их повторения. Это долг живых перед теми, кто ценой собственной жизни отстоял независимость Родины.

Материал подготовила Дария Захарова для Piter.tv

Фото: Piter.TV