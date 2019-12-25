В оранжерее Московского парка Победы подрастают будущие цветы

Маленькие растения переехали по своим отдельным ячейкам с землей.

В оранжерее Московского парка Победы в Петербурге взошли семена. Молодые сеянцы окрепли, была произведена их пикировка, сообщили в городском комитете по благоустройству.

Маленькие растения переехали по своим отдельным ячейкам с землей. У каждого будущего цветка есть собственное пространство для развития корневой системы и крепкого стебля.

Садоводы продолжают кропотливую работу, так что скоро эти зеленые подопечные подрастут и будут готовы к высадке на клумбы, чтобы летом дарить свою красоту и яркие краски. Пресс-служба комитета по благоустройству

