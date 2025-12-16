Сегодня, 8:51
Садовники продолжают украшать Сестрорецк к лету

Высаживаются петунии, бархатцы, бегонии, виолы и многолетние растения, устойчивые к ветру.

В Сестрорецке продолжают высаживать цветники к лету: ковровые – с узорами и орнаментами, ландшафтные – более естественные, модульные – в вазонах и контейнерах, тематические – к праздничным событиям, пишет 29 мая телеканал "Санкт-Петербург"

Обычно при оформлении используют сезонные виды. Это петунии, бархатцы, бегонии, виолы и многолетние растения, устойчивые к ветру. Садовники начинают проектировать клумбы и размещать рассады, затем последует обязательный сезонный уход — полив и поддержание декоративного вида общественных территорий. 

Ранее мы рассказывали о том, что более 6 тыс. кустов сирени высадят в этом году в Петербурге. 

Видео: пресс-служба АО "Озеленитель" 

