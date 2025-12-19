Петербургские садовники начали готовить рассаду к весне

Площадь озеленения города увеличилась на 224 гектара.

Яркое, наполненное цветами лето берет свои истоки не в летние месяцы и даже не весной, а значительно раньше – именно зимние дни. Уже сейчас специалисты по благоустройству готовятся к приходу тепла, приближая весеннее время, пишет "Вечерний Санкт-Петербург".

Первыми в подготовленных контейнерах появились виолы (анютины глазки). Несмотря на их устойчивость к непогоде северного климата, за ними тщательно ухаживают, поддерживая оптимальную температуру и освещение, а также обеспечивая необходимыми подкормками. Как сообщили в комитете по благоустройству, в период с января по февраль высевают не только виолы, но и другие виды цветов, учитывая время, необходимое для их полноценного роста и последующей высадки в открытый грунт. Виолы, будучи одними из первых, высаживают в конце апреля.

Ответственность за уход за ранними цветами распределена между садово-парковыми хозяйствами комитета по благоустройству, такими как "Пушкинское", "Озеленитель" и другими. "Пушкинское" внедрило автоматизированную линию для посадки цветов. За виолами в январе последуют пеларгонии, цинерарии и бегонии.

Осенью 2025 года в Северной столице были высажены луковичные растения, включая крокусы, гладиолусы, гиацинты, мускари и, конечно, тюльпаны. Около 300 тысяч цветов, представляющих 20 различных видов, были посажены в октябре и порадуют своим цветением после таяния снега. В преддверии появления клумб, весенние субботники также не за горами. Александр Беглов отметил, что каждый житель города имеет возможность помочь сделать Петербург чище и зеленее дважды в год – весной и осенью. Именно на весенних субботниках мы снова увидим подросшие виолы и другие цветы, готовые к высадке в парках и скверах.

Депутат ЗакСа Антон Соловьёв подчеркнул, что площадь озеленения города увеличилась на 224 гектара. По его словам, посадка деревьев и кустарников – это долгосрочные инвестиции, но цветы, даже однолетние, добавляют очарование городским скверам. Депутат ЗакСа Андрей Рябоконь отметил, что участие в городских субботниках – это добрая традиция, и он намерен продолжить ее в этом году, приведя в порядок территорию Невского района. Он подчеркнул важность озеленения для жителей и гостей города, а также поделился своей любовью к выращиванию роз на дачном участке.

