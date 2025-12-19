С начала зимы в Петербурге выпал метр снега

По главному отраслевому документу в таких ситуациях на вывоз снега дается до 12 суток.

Председатель комитета по благоустройству Петербурга Сергей Петриченко заявил, что с начала зимы выпал ровно метр снега. Основной удар пришелся на конец новогодних праздников: циклон "Френсис" подарил сразу 26 сантиметров осадков.

По главному отраслевому документу в таких ситуациях на вывоз снега дается до 12 суток.

В городе удалось не допустить коллапса трафика – движение автомобилей и пешеходов не прекращалось и не останавливалось. А к этому моменту уже практически все основные транспортные артерии находятся в нормативном состоянии. Сергей Петриченко, глава комблага

Второй раз за сутки на утилизацию отправляют 47,5 тыс. кубометров снега. На линии работают 999 единиц техники, трудятся около 1,2 тыс. дворников. Помимо этого, ведется обработка противогололедными материалами.

Ранее мы рассказывали о том, что задачи по уборке снега в Петербурге продлены до 15 января.

Фото: Telegram / Сергей Петриченко