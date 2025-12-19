Задачи по уборке снега в Петербурге продлены до 15 января

После завершения обозначенного срока сотрудники ГАТИ проведут выборочную проверку отчетности в специализированной системе мониторинга.

Пресс-служба ГАТИ Петербурга сообщила, что в период с 31 декабря по 12 января в Петербурге выпало 60,5 см снега, причем значительная часть осадков (почти 20 см) пришлось на последние дни зимних каникул.

Вице-губернатор Евгений Разумишкин поручил продлить сроки выполнения задач по расчистке придомовых территорий, прилегающих к станциям метрополитена, и своевременному вывозу снега до 15 января включительно.

Администрации районов и подразделения транспортного комитета перешли на усиленный режим работы, очищая подъезды к жилым домам, контейнерам для мусора и социально-значимым объектам.

После завершения обозначенного срока сотрудники ГАТИ проведут выборочную проверку отчетности в специализированной системе мониторинга, а обнаруженные недостатки немедленно отправятся на устранение ответственным структурам.

После "Фрэнсиса": что происходит с уборкой снега в Петербурге.

Фото: Пресс-служба ГАТИ Петербурга