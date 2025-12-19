После "Фрэнсиса": что происходит с уборкой снега в Петербурге

За первую декаду января в городе выпало более 30 см снега, и коммунальные службы были вынуждены работать без выходных в круглосуточном режиме.
Работа коммунальных служб – официальные цифры и реалии
По официальным данным городских комитетов, в новогодние праздники и сразу после них с улиц Петербурга было вывезено свыше 330 тыс. кубометров снега. В среднем на линию ежедневно выходили около 1000 – 1200 единиц спецтехники и до 11 тыс. работников ручной уборки. В приоритетном порядке очищались магистрали, перекрёстки, подходы к станциям метро, остановки общественного транспорта, социально значимые объекты.
Комитет по благоустройству неоднократно обращался к жителям с просьбой временно переставлять автомобили, чтобы техника могла полноценно расчищать проезды. Параллельно шла уборка дворовых территорий, контейнерных площадок и внутриквартальных проездов.
При этом проверки Государственной жилищной инспекции показали, что только за период с конца декабря по первые числа января было выявлено более тысячи нарушений правил зимней уборки – от неочищенных входов в подъезды до отсутствия противогололёдной обработки. Управляющим компаниям выдали предписания и предупреждения.
Несмотря на официальные отчёты, в социальных сетях петербуржцы массово жалуются на качество уборки. Горожане публикуют в соцсетях фотографии заваленных снегом дворов, нечищеных тротуаров и опасных участков.
В Красносельском районе в течение нескольких лет убирают только центральные улицы, во дворах не пройти,
– пишет одна из петербурженок.
Фото: ВКонтакте / Новый Петербург
Один скидывает на тротуар снег, другой лопатой обратно на дорогу (пример Октябрьская набережная...),
– добавляет еще один горожанин.
Я этой зимой еще ни разу не видел, чтобы снегоуборочная техника чистила дороги, зато реагента высыпали на год вперед. Так что не переживайте сейчас все поспят и будем плавать в соляной жиже (орфография и пунктуация комментатора сохранены – прим.ред.),
– отмечает петербуржец.
Фото: ВКонтакте / Кировский район, Санкт-Петербург
Фото: ВКонтакте / Канал Грибоедова| Новости Санкт Петербурга
Центр тоже, местами не пройти. А какие сосульки! Конкретно например сегодня была на улице Восстания: от Невского до Жуковского тротуары почищены но на домах висят огромные сосульки. От Жуковского и дальше и тротуары нечищены (орфография и пунктуация комментатора сохранены – прим.ред.),
– заявляет очевидица в соцсетях.
Фото: ВКонтакте / Санкт-Петербург| Питер | Афиша, Новости, События
Кроме того, читатели Piter.TV рассказали о ситуации во дворах ЖК "МОРЕ", расположенного в пределах улиц Адмирала Черокова и Адмирала Трибуца. Как отмечают очевидцы, взимний период снегоуборочный трактор ездит по району, но качество уборки оставляет желать лучшего.
Фото: Piter.TV (Юлия Фролова)
Как по такой дороге ходить людям, не ломая ног? А что же касается провоза детских колясок? Или как справляться человеку. который вынужден передвигаться с помощью инвалидной коляски? Ответов на эти вопросы нет, но есть зимние дороги и ловкость перепрыгнуть сугроб. Даже на машине,
– рассказали очевидцы.
Снегопады, прокуратура и реформа уборки
После отступления циклона "Фрэнсис", оставившего в городе сугробы и снежную кашу, к ситуации подключилась прокуратура. Надзорное ведомство заявило, что в Петербурге выявлено более 700 нарушений правил зимней уборки, и по обращениям граждан будет проведена собственная проверка качества оказания коммунальных услуг. В случае выявления виновных к ним пообещали применить "исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования".
Ситуация стала своеобразной проверкой и для реформы системы уборки города. С 2023 года полномочия по содержанию улиц и территорий поэтапно передаются от частных подрядчиков к районным жилищным агентствам. По замыслу чиновников, это должно было сделать процесс более централизованным и прозрачным, а рынок — избавить от фирм-однодневок. Однако, судя по комментариям в соцсетях, ощутимого эффекта от реформы многие петербуржцы пока не увидели. Жители иронично отмечают, что на улицах стало больше рабочих с лопатами, но качество и скорость уборки при этом остаются предметом постоянных жалоб.
Работа служб ЖКХ в новогодние праздники
Коммунальные службы работали круглосуточно на протяжении всех праздничных дней. Основная сложность заключалась в том, что снегопады шли волнами, и очищенные участки приходилось убирать повторно. Приоритет традиционно отдавался центральным магистралям и транспортным узлам, в то время как дворовые территории часто оказывались в менее выигрышном положении.
Гололёд и травматизм
Открытых официальных данных Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга о количестве пострадавших от гололёда именно за первые 11 дней января 2026 года на момент публикации нет. Однако статистика прошлых лет показывает, что в периоды активных снегопадов и перепадов температур счёт травмированных может идти на сотни и тысячи человек в месяц. Это делает проблему своевременной уборки и обработки тротуаров не только вопросом комфорта, но и безопасности.
Куда жаловаться на плохую уборку
Если двор, тротуар или дорога убраны плохо, жители могут обращаться:
– в Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга;
– через сервисы "Госуслуги" и портал "Наш Санкт-Петербург";
– в Государственную жилищную инспекцию – если речь идёт о придомовой территории и работе управляющей компании;
– в администрацию своего района.
Желательно прикладывать фотографии, указывать точный адрес и дату – это ускоряет реакцию служб.
Снегопады начала 2026 года показали: городская система уборки работает на пределе возможностей, но остаётся уязвимой в части дворов и второстепенных улиц. Массовые жалобы жителей, сотни выявленных нарушений и подключение прокуратуры говорят о том, что проблема по-прежнему носит системный характер.
Главное фото: Piter.TV (Юлия Фролова)
