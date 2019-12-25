До начала месячника по благоустройству на мытье улиц Петербурга потратили 72 тысячи кубометров воды

В Петербурге дорожные и коммунальные службы приступили к масштабной мойке улиц еще до официального начала месячника по благоустройству. Как сообщили в пресс-службе Комитета по благоустройству, за прошедшую неделю на мытье проезжей части и тротуаров было израсходовано более 72 тысяч кубометров воды.

В среднем ежедневно используется 10–11 тысяч кубометров воды — такой объем обычно задействуют только в разгар весенней уборки, к середине апреля. За этот же период специалисты отмыли почти 35 тысяч погонных метров ограждений и 741 остановочный павильон.

В ведомстве отметили, что благодаря активной работе город быстро избавляется от пыли и грязи. Поскольку неделя выдалась сухой, поливомоечные машины работают в усиленном режиме, чтобы поддерживать чистоту воздуха. За это время с улиц было вывезено более 1300 кубометров мусора и почти 3,7 тысячи тонн смёта.

Ранее мы сообщили о том, что суточный расход воды для уборки петербургских улиц довели до летних значений.

