Суточный расход воды для уборки петербургских улиц довели до летних значений

А рабочие садово-паркового хозяйства сменили лопаты на грабли.

Прошедшая неделя в Петербурге стала одной из самых теплых для марта. За очень короткий промежуток времени растаял почти весь снег. Для коммунальных служб это означало переход к весенним видам деятельности, сообщили в городском комитете по благоустройству 16 марта.

В частности, продолжилась мойка элементов инфраструктуры и асфальтовых поверхностей. Расход воды в выходные поднялся до летних 7 тыс. кубометров в сутки. Кроме того, за семь дней специалисты прочистили 1,7 тыс. патрубков. А рабочие садово-паркового хозяйства сменили лопаты на грабли: они сгребают сухую растительность, убирают мусор и сметают песок с дорожек.

В понедельник территории зеленых насаждений приводят в порядок 802 человека. Улицы чистят 1,1 тыс. сотрудников дорожных предприятий и 684 машины.

