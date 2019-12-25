Суточный расход воды для уборки петербургских улиц довели до летних значений
Сегодня, 12:49
А рабочие садово-паркового хозяйства сменили лопаты на грабли.

Прошедшая неделя в Петербурге стала одной из самых теплых для марта. За очень короткий промежуток времени растаял почти весь снег. Для коммунальных служб это означало переход к весенним видам деятельности, сообщили в городском комитете по благоустройству 16 марта. 

В частности, продолжилась мойка элементов инфраструктуры и асфальтовых поверхностей. Расход воды в выходные поднялся до летних 7 тыс. кубометров в сутки. Кроме того, за семь дней специалисты прочистили 1,7 тыс. патрубков. А рабочие садово-паркового хозяйства сменили лопаты на грабли: они сгребают сухую растительность, убирают мусор и сметают песок с дорожек. 

В понедельник территории зеленых насаждений приводят в порядок 802 человека. Улицы чистят 1,1 тыс. сотрудников дорожных предприятий и 684 машины. 

Ранее мы рассказывали о том, что нарушители правил зимней уборки в Петербурге были оштрафованы на 30 млн рублей. 

Фото: пресс-служба комблага Петербурга 

