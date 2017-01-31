Акция "Чистый берег" объединила 50 социально ответственных компаний

В экологической акции Чистый берег задействованы волонтёры из полусотни социально ответственных предприятий Петербурга. Участники собирают мусор, выполняют задания и обсуждают практики устойчивого развития.

В заказнике Тарховский на побережье Финского залива проходит экологическая акция Чистый берег. В ней участвуют волонтёры из 50 социально ответственных компаний Петербурга. Об этом сообщил вице-губернатор Алексей Корабельников.

Участники собирают мусор, выполняют экологические задания и обсуждают практики устойчивого развития, которые можно внедрить в своих организациях. Организаторами акции выступили Комитет по природопользованию и Всероссийское общество охраны природы.

Фото: MAX / Алексей Корабельников