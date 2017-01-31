Акция "Чистый берег" объединила 50 социально ответственных компаний

В заказнике Тарховский на побережье Финского залива проходит экологическая акция Чистый берег. В ней участвуют волонтёры из 50 социально ответственных компаний Петербурга. Об этом сообщил вице-губернатор Алексей Корабельников.
Участники собирают мусор, выполняют экологические задания и обсуждают практики устойчивого развития, которые можно внедрить в своих организациях. Организаторами акции выступили Комитет по природопользованию и Всероссийское общество охраны природы.
Фото: MAX / Алексей Корабельников
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