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Акция "Чистый берег" объединила 50 социально ответственных компаний
Сегодня, 17:57
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Акция "Чистый берег" объединила 50 социально ответственных компаний

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В экологической акции Чистый берег задействованы волонтёры из полусотни социально ответственных предприятий Петербурга. Участники собирают мусор, выполняют задания и обсуждают практики устойчивого развития.

В заказнике Тарховский на побережье Финского залива проходит экологическая акция Чистый берег. В ней участвуют волонтёры из 50 социально ответственных компаний Петербурга. Об этом сообщил вице-губернатор Алексей Корабельников.

Участники собирают мусор, выполняют экологические задания и обсуждают практики устойчивого развития, которые можно внедрить в своих организациях. Организаторами акции выступили Комитет по природопользованию и Всероссийское общество охраны природы.

Фото: MAX / Алексей Корабельников

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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