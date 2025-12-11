Алые паруса 2026 в Петербурге: даты, время проведения праздника и где лучше смотреть

Вход на Дворцовую площадь — только по приглашениям для выпускников, но шоу можно увидеть бесплатно с набережных.

В ночь с 27 на 28 июня в Петербурге пройдёт традиционный праздник выпускников "Алые паруса". Мероприятие начнётся в 22:00 27 июня с концерта на Дворцовой площади. В 00:40 стартует светопиротехническое шоу, а в 01:10 в акваторию Невы выйдет бриг "Россия" с алыми парусами площадью почти 900 квадратных метров. Завершится праздник в 04:00, пишет Бриф24.

Генеральная репетиция состоится накануне — в ночь с 26 на 27 июня, с 21:00 до 01:00. В это время бриг пройдёт по маршруту со световым сопровождением, но салютов и выступлений артистов не будет.

Попасть на Дворцовую площадь смогут только выпускники петербургских школ по именным приглашениям. Билеты в свободную продажу не поступают, поэтому объявления о продаже являются мошенничеством. Однако наблюдать за проходом брига и шоу можно бесплатно с набережных. Лучшие точки — Адмиралтейская, Английская и Университетская набережные, Стрелка Васильевского острова, а также частично открытый Троицкий мост.

Хедлайнером концерта станет певица Ёлка. Также на сцену выйдут Люся Чеботина, Алена Свиридова, Юлия Пересильд и другие артисты. Тема праздника в этом году — "Город мечтателей".

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге усилят меры безопасности на "Алых парусах".

Фото: Администрация Санкт-Петербурга