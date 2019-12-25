Суд арестовал 324 миллиона рублей из-за сгоревшего склада в Шушарах

Арбитражный суд Петербурга арестовал счета владельцев сгоревшего склада.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял обеспечительные меры по иску ООО "Элбин". Суд арестовал денежные средства ответчиков на сумму до 324,35 миллиона рублей. Также наложен запрет на регистрационные действия с долями, транспортом и недвижимостью, включая сгоревший склад. Ответчиками выступают ООО "Логистера", её генеральный директор Роман Эккель и собственник объекта — ЗПИФ "Солярис" под управлением УК "РусКапитал".

Иск связан с договором хранения, заключённым в феврале 2025 года. По условиям соглашения, "Логистера" обязалась круглосуточно хранить товарно-материальные ценности на складе по адресу Колпинское шоссе, 135. Истец передал имущество, но 23 августа логистический комплекс полностью сгорел. Через день после пожара "Логистера" уведомила о форс-мажоре, однако "Элбин" не признал это обстоятельство и потребовал возмещения ущерба в размере 324,35 миллиона рублей. В заявлении об обеспечении иска "Элбин" сослался на данные Росреестра. Согласно им, склад был объектом незавершённого строительства со степенью готовности 70% и не имел разрешения на ввод в эксплуатацию. Также отсутствовали сведения о монтаже систем автоматического пожаротушения и сигнализации, а также об их работоспособности.

В обосновании мер к собственнику указано, что ответчик не мог не знать о статусе незавершённого строительства, но всё равно передал объект "Логистере". Это названо недобросовестным поведением. По информации "Контур.Фокус", единственным учредителем "Элбин" является ООО "Вальд Инвест", связанное с производителем садово-парковой техники и оборудования "Вальд". "ДП" направил запрос в компанию.

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Фото: Piter.TV