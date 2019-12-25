Спасатели Ленобласти за сутки вытащили девять человек из передряг

Восемь аварий и шесть пожаров выдались у спасателей Ленобласти за сутки.

За минувшие сутки подразделения территориального пожарно-спасательного гарнизона Ленинградской области выезжали на 14 происшествий. Из них шесть оказались пожарами. Для тушения привлекались 42 человека личного состава и 11 единиц техники.

Кроме того, спасатели восемь раз выезжали на ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий. В этих операциях участвовали 23 спасателя и десять единиц техники. В результате удалось спасти девять человек.

Сотрудники МЧС напомнили жителям о правилах безопасности. В частности, не рекомендуется оставлять без присмотра еду на плите и включённые в сеть электроприборы. Также перед поездкой важно проверять состояние шин автомобиля.

Ранее на Piter.TV: на Будапештской улице полыхали три автомобиля. Загорелись две легковушки, затем пламя перекинулось на третью машину. Никто не пострадал.

Фото: MAX/ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти