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На Будапештской улице полыхали три автомобиля
Сегодня, 8:33
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На Будапештской улице полыхали три автомобиля

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По предварительным данным, в результате пострадавших нет.

Во Фрунзенском районе Петербурга произошел ночной пожар. Об этом рассказали в МЧС России. 

Информация о возгорании возле дома 3к2 по Будапештской улице поступила на пульт спасателей 21 сентября в 00:33. В двух легковых автомобилях полыхали сгораемые части, пламя перекинулось на третью машину. Потушили их в 00:54. 

По предварительным данным, в результате пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекали 10 человек личного состава и две единицы техники. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: две машины загорелись у отдела полиции на улице Марата. Огонь охватил детали патрульных автомобилей на площади 2 квадратных метра. Сведений о пострадавших нет. 

Фото: Piter.TV 

Теги: пожар, фрунзенский район
Категории: Новости СПб, Пожар, Происшествия, Лента новостей,

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