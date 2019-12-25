На Будапештской улице полыхали три автомобиля

По предварительным данным, в результате пострадавших нет.

Во Фрунзенском районе Петербурга произошел ночной пожар. Об этом рассказали в МЧС России.

Информация о возгорании возле дома 3к2 по Будапештской улице поступила на пульт спасателей 21 сентября в 00:33. В двух легковых автомобилях полыхали сгораемые части, пламя перекинулось на третью машину. Потушили их в 00:54.

По предварительным данным, в результате пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекали 10 человек личного состава и две единицы техники. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

Ранее на Piter.TV: две машины загорелись у отдела полиции на улице Марата. Огонь охватил детали патрульных автомобилей на площади 2 квадратных метра. Сведений о пострадавших нет.

Фото: Piter.TV