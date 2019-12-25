В понедельник петербург будет пребывать во власти циклона

Столбики термометров покажут от +14 до +16 градусов.

Сегодня погоду в Петербурге будет определять центр очередного североатлантического циклона. В городе установится облачность с кратковременными прояснениями, ожидаются осадки в виде дождя. Из-за плотной облачности приток солнечного света будет ограничен, поэтому дневной прогрев воздуха останется на уровне средних многолетних значений.Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Столбики термометров покажут от +14 до +16 градусов. На территории Ленинградской области воздух прогреется до +12…+17 градусов. Ожидается юго-западный ветер скоростью от 2 до 7 м/с.

Атмосферное давление прогнозируется с тенденцией к росту, его значение достигнет 757 мм рт. ст., что остается ниже климатической нормы.

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Фото: Piter.TV