В Петербурге суды рассмотрели 5 исков об отстранении наблюдателей

Три заявления удовлетворили, еще 3 иска об отстранении остаются на рассмотрении.

Суды Санкт-Петербурга рассмотрели 5 исков, связанных с отстранением наблюдателей и членов избирательных комиссий. Об этом сообщила руководитель Объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева. По ее данным, на рассмотрении остаются еще 3 иска об отстранении и 4 заявления о допуске наблюдателей.

В Куйбышевском районном суде рассмотрели дело наблюдателя Александра Корецкого, которого удалили с избирательного участка № 2210. 18 и 19 сентября он вел съемку в месте, не предназначенном для этого. По данным суда, такие действия создавали угрозу разглашения персональных данных избирателей и нарушения тайны голосования. Корецкий продолжил съемку после окончания работы комиссии и не выполнил требования председателя участка.

Во Фрунзенском районном суде приняли решение об отстранении наблюдателя Виктора Епифанова от работы на участке № 2134. Он фотографировал и снимал рядом с местами выдачи бюллетеней и тайного голосования, фиксировал сведения из списков избирателей, проводил агитацию за "Яблоко" и брал интервью у граждан на участке.

Еще одно дело во Фрунзенском районе касалось члена комиссии с правом решающего голоса Кристины Даценко. Ее удалили с участка № 2149. В суде рассматривались аналогичные обстоятельства: съемка возле мест выдачи бюллетеней и тайного голосования, фиксация данных избирателей и агитация за "Яблоко".

Иски по этим 3 делам суды удовлетворили. В Московском районном суде, напротив, в удовлетворении иска отказали. Анна Юдаева, Семен Ермолаев и Елизавета Нестулиева просили обязать территориальную избирательную комиссию № 19 допустить их к работе в качестве наблюдателей. По данным суда, их назначил кандидат в депутаты Государственной Думы. В допуске заявителям отказали из-за отсутствия регистрации по месту жительства в Санкт-Петербурге. Суд поддержал решение территориальной избирательной комиссии.

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Фото: Piter.TV