Ватерполистки Ленобласти взяли золото Спартакиады народов России

Женская сборная региона обыграла команду Нижнего Новгорода со счетом 8:6.

Женская сборная Ленинградской области по водному поло заняла первое место на Спартакиаде народов России. Финальный матч соревнований прошел в Екатеринбурге 20 сентября.

В решающей встрече ленинградские ватерполистки обыграли команду Нижнего Новгорода со счетом 8:6. Нижегородская сборная стала серебряным призером, а третье место заняла команда Челябинской области.

Спартакиада народов России проходит с 31 июля по 18 октября 2026 года в 16 населенных пунктах 7 регионов страны. В рамках соревнований разыгрываются медали в 44 видах спорта.

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