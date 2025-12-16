  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге на стадионе "Озеро Долгое" прошла XI Межконфессиональная спартакиада
Сегодня, 18:04
91
shikhelen Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге на стадионе "Озеро Долгое" прошла XI Межконфессиональная спартакиада

0 0

В соревнованиях приняли участие команды восьми конфессий, включая православных, буддистов и лютеран

На стадионе "Озеро Долгое" в Санкт-Петербурге состоялась XI Межконфессиональная спартакиада. В соревнованиях приняли участие команды восьми конфессий, в том числе представители Петербургской епархии Русской православной церкви, буддийского дацана Гунзэйчойнэй и Евангелическо-лютеранской церкви. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Губернатор Северной столицы Александр Беглов в приветственном слове подчеркнул, что Петербург исторически объединяет людей разных культур и вероисповеданий, а нынешний Год единства народов России делает этот спортивный праздник особенно значимым. Он пожелал участникам честной игры и ярких побед.

Особенностью спартакиады стал смешанный состав футбольных команд: представители разных религий играли в одних сборных. Это, по словам губернатора, символизирует единство и взаимоуважение. В программу соревнований вошли настольный теннис, шахматы и комплекс ГТО. Для зрителей выступили музыкальные коллективы.

Фото: freepik (pvproductions)

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии