В Петербурге на стадионе "Озеро Долгое" прошла XI Межконфессиональная спартакиада

В соревнованиях приняли участие команды восьми конфессий, включая православных, буддистов и лютеран

На стадионе "Озеро Долгое" в Санкт-Петербурге состоялась XI Межконфессиональная спартакиада. В соревнованиях приняли участие команды восьми конфессий, в том числе представители Петербургской епархии Русской православной церкви, буддийского дацана Гунзэйчойнэй и Евангелическо-лютеранской церкви. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Губернатор Северной столицы Александр Беглов в приветственном слове подчеркнул, что Петербург исторически объединяет людей разных культур и вероисповеданий, а нынешний Год единства народов России делает этот спортивный праздник особенно значимым. Он пожелал участникам честной игры и ярких побед.

Особенностью спартакиады стал смешанный состав футбольных команд: представители разных религий играли в одних сборных. Это, по словам губернатора, символизирует единство и взаимоуважение. В программу соревнований вошли настольный теннис, шахматы и комплекс ГТО. Для зрителей выступили музыкальные коллективы.

Фото: freepik (pvproductions)