В Петербурге состоялась Спартакиада Специальной Олимпиады России

3 дня соревнований, несколько сотен болельщиков и спортсменов, и каждый поднимется на пьедестал почета. В Петербурге прошла Всероссийская Спартакиада Специальной Олимпиады России, на которую приехали особенные атлеты из 30 регионов страны и команда Белорусии.

Спортсмены соревновались в пауэрлифтинге, боулинге и бочче – это активно развивающийся паралимпийский вид спорта. В программу турнира также вошли состязания по юнифайд-бочче и юнифайд-боулингу: в этом формате особенные атлеты играют в одной команде с волонтерами, которые помогают им в социальной адаптации.

Ольга Слуцкер, президент Специальной Олимпиады России:

Мы хотим, чтобы люди с особенностями интеллектуального развития находились вместе с нами. Мы хотим поддерживать родителей, которые воспитывают детей с особенностями интеллектуального развития. Для них это очень важно. Очень важно, чтобы их дети были полноправными полноценными участниками любых процессов, в том числе и спортивных.

Александр Букавнев, участник Всероссийской Спартакиады Специальной Олимпиады России (Оренбург):

Спорт очень меняет твое тело, потому что ты много двигаешься, много занимаешься, это первое. Второе, что меняет – это круг твоего общения. В спорте ты можешь найти очень много разных ребят.

Сергей Ивин, тренер по адаптивной физкультуре (Ханты-Мансийский автономный округ):

Всероссийские спартакиады они важны как спортсменам, так и тренерам. Спортсмены дружат, общаются и внутри команды, и с другими спортсменами из других регионов. Для тренеров это важно также общение, передача друг другу опыта.

Церемония открытия Спартакиады и сами соревнования прошли в недавно построенном в Петербурге Центре адаптивной физкультуры и спорта. Это крупнейший в России спортивный комплекс, предназначенный для тренировок людей с ограниченными возможностями здоровья. Одновременно в нем могут заниматься 200 человек, а его трибуны вмещают более тысячи зрителей.

Антон Шантырь, председатель Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга:

В программе Спартакиады не только спортивные мероприятия, но и культурные мероприятия. Также особенностью этих соревнований является то, что здесь не выявляются победители. Победителем является каждый участник и призы, и награды получат абсолютно все участники. Для нас большая честь развивать это направление Специальной Олимпиады в Санкт-Петербурге.

На турнир прибыло более 600 участников, включая 417 атлетов, наставников, болельщиков и волонтеров. Участие атлетов из 6 регионов России стало возможным благодаря программе социальных инвестиций "Родные города" компании "Газпром нефть". Ребятам и их группе поддержки из Омской, Томской, Оренбургской и Тюменской областей, а также из Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов обеспечили экипировку, билеты и проживание в Петербурге во время соревнований.

Александр Дыбаль, начальник департамента коммуникаций компании "Газпром нефть":

Работая в регионах России, взаимодействуя с людьми, мы поняли, что направление Специальной Олимпиады России является важной частью, мимо которой мы не можем пройти. Очень важно, чтобы гуманитарные ценности стали частью нашей жизни, повседневной жизни, и наша Олимпиада позволяет не просто адаптироваться, а стать полноправными членами жизни спортсменов с особенностями.

По правилам турнира проигравших в соревнованиях не будет. Каждый атлет получит награду вне зависимости от результата выступления, ведь именно создание равных возможностей для всех является главной целью Специального Олимпийского движения.