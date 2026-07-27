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В Петербурге состоялся финал XXIII спортивного строительного сезона

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Программа включала соревнования по легкой атлетике и футбольный матч.

В Санкт- Петербурге состоялся финал XXIII сезона Спартакиады строителей "За труд и долголетие". Команды показали высокие результаты в таких видах спорта, как плавание, стрельба, шахматы, футбол и другие.  В этом году от некоторых холдингов участвовало рекордное количество команд, сообщил портал "Строительный Петербург".

Главным событием праздника стал футбольный матч между сборными Петербурга и Ленинградской области. Победу одержала петербургская команда со счетом 3:0.

Не менее зрелищными были стали командная эстафета 4×100 метров  и перетягивание каната. На трибунах за спортсменов болели их коллеги и члены семьи.

Большой спортивный праздник завершился церемонией награждения. Памятные призы вручили капитанам и тренерам команд, а также лучшим игрокам встречи.

Теги: спартакиада, строители
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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