В Петербурге выбрали лучших поющих строителей: победители выступят на концерте ко Дню строителя

Члены жюри отметили высокий уровень подготовки финалистов.

В Санкт-Петербурге подвели итоги девятого сезона вокального конкурса "Нам песня строить и жить помогает". В финале на сцену вышли 13 представителей ведущих строительных компаний города, которые исполнили композиции самых разных жанров — от лирических песен до рок-хитов. По итогам выступлений жюри определило победителей, а зрители выбрали обладателя приза своих симпатий, рассказал портал "Строительный Петербург".

Главный приз конкурса завоевал дуэт Георгия Сауха из компании "СОТЭКС" и Ксении Вавиловой, представляющей институт "Ленметрогипротранс". Участники познакомились в предыдущем сезоне конкурса, а в этом году решили подготовить совместное выступление. По словам победителей, добиться результата помогли многочисленные репетиции и взаимная поддержка.

Я вот, честно говоря, не верю. Вот до сих пор еще я не поверила в то, что это случилось, потому что очень сильный состав, очень талантливые участники, яркие номера. И то, что жюри отдало предпочтение нам, это, конечно, очень дорогого стоит. Ксения Вавилова, победительница конкурса

Я в шоке. В приятном шоке, в приятном удивлении. Спасибо огромное моей напарнице, вокалистке Ксении. Я ей просто премного благодарен за всю проделанную работу. Мы очень много репетировали, старались. Мы сделали это! У нас получилось! Георгий Саух, победитель конкурса

После завершения гала-концерта зрители смогли проголосовать за понравившегося исполнителя. По итогам голосования приз зрительских симпатий получила Татьяна Сафонова, представляющая Setl Group.

Члены жюри отметили высокий уровень подготовки финалистов. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко подчеркнул, что конкурс дает строителям возможность проявить себя не только в профессии, но и в творчестве. Высоко оценил участников и заслуженный деятель искусств России, композитор Виктор Плешак.

Конкурс "Нам песня строить и жить помогает" проводится при поддержке правительства Санкт-Петербурга и генерального партнера — холдинга Setl Group. Все финалисты получили памятные награды, а победители и обладательница приза зрительских симпатий уже 6 августа выйдут на сцену Ледового дворца, где состоится праздничный концерт, посвященный Дню строителя.

Фото и видео: портал "Строительный Петербург"