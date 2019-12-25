Пенсионеры Петербурга выиграли всероссийскую спартакиаду в Пензе

Сборная Северной столицы лучшая в общекомандном зачёте на XI играх.

В Пензе завершилась одиннадцатая по счёту Спартакиада пенсионеров России. Участники соревновались в восьми дисциплинах: бег на 1000 метров, комбинированная эстафета, плавание на 50 метров, настольный теннис, шахматы, дартс, пулевая стрельба, волейбол, а также в сдаче нормативов комплекса ГТО.

Сборная Санкт‑Петербурга показала высокий уровень подготовки и уверенно заняла первое место в общекомандном зачёте. В индивидуальных состязаниях отличились несколько спортсменов. Юрий Иванович Зуев стал лучшим в настольном теннисе, Елена Васильевна Пирогова победила в плавании и взяла серебро в ГТО. Михаил Игоревич Коваленко замкнул тройку призёров в плавании, а Сергей Константинович Пономарев – в беге на 1000 метров. Также в пятёрку сильнейших вошли Марина Владимировна Сехпосян (шахматы), Татьяна Павловна Кузменкова (кросс) и Надежда Борисовна Катамай (настольный теннис). В составе команды выступал и Андрей Шалыгин, занявший восьмое место в шахматах. Руководила коллективом Тамара Глушкова.

Для Петербурга этот триумф стал четвёртым подряд – ранее сборная побеждала в 2022, 2023 и 2025 годах.

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Фото: Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга