В Петербурге состоялся финал XXI спортивного строительного сезона

Программа включала торжественную церемонию поднятия флага Спартакиады, соревнования по легкой атлетике и перетягиванию каната.

В Петербурге прошел финал XXI спортивного строительного сезона. На стадионе "Спортивного клуба "Метрострой" состоялись заключительные соревнования Спартакиады строителей "За труд и долголетие", рассказал портал "Строительный Петербург".

Программа включала торжественную церемонию поднятия флага Спартакиады, соревнования по легкой атлетике и перетягиванию каната.

Активное участие во всех этапах Спартакиады приняла команда городского Комитета по строительству. Сборная Комстроя Санкт-Петербурга стала обладателем второго места в эстафете, и по ходу турнира заняла другие призовые места.

Кубки победителям и почётные грамоты будут вручены в рамках торжественной части праздничного концерта ко Дню строителя.

Видео: портал "Строительный Петербург"