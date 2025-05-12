На юго-западе Петербурга вырос целый город за два десятилетия

Китайские строители и город подвели итоги мегапроекта.

В Петербурге официально завершён стратегический инвестиционный проект "Балтийская жемчужина". Власти города и застройщик подписали акт о полном исполнении обязательств по аренде участка, сообщил "Петербургский дневник" со ссылкой на Смольный. Губернатор Александр Беглов назвал проект успешным примером международного сотрудничества и конструктивного диалога с надёжными партнёрами из Китая.

Итогом 20 лет работы стали целые кварталы на юго-западе Петербурга. Здесь построили 16 жилых комплексов — это больше 1 млн кв. м жилья. Открыли две школы, четыре детсада и поликлинику на 420 человек за смену. Транспортная сеть также преобразилась: проложили 16 дорог, перебросили 5 мостов, возвели 6 берегоукреплений и 54 объекта инженерной подготовки. Побережье Финского залива привели в порядок — теперь это современная зона для прогулок.

Проект запустили в 2005 году, когда губернатор Валентина Матвиенко и мэр Шанхая Хань Чжэн подписали соглашение о сотрудничестве. Город отдал под застройку 205 гектаров в Красносельском районе. Сегодня "Балтийская жемчужина" — полноценный жилой район с развитой инфраструктурой и благоустроенной набережной.

Фото: Смольный