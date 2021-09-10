Корона Киркорова едва не упала на концерте в Петербурге

Во время выступления в БКЗ "Октябрьский" певец обратился к зрителям с речью и не упустил момента подшутить над собой, когда головной убор начал сползать.

Во время концерта в петербургском БКЗ "Октябрьский" Филипп Киркоров чуть не лишился короны. Певец обратился к зрителям с речью, в которой вспомнил, что уже 36 лет подряд приезжает в Северную столицу. Он отметил, что с городом у него связано много личного и творческого. Артист напомнил, что впервые его показали по телевизору 40 лет назад.

В какой-то момент корона начала сползать с головы Киркорова. Певец не растерялся и обыграл ситуацию с юмором, заметив, что головной убор съезжает то вправо, то влево, но держится безупречно.

Фото: ВКонтакте / Филипп Киркоров