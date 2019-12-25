Петербуржцы сообщили о сбоях в работе мобильного интернета

Около 2 тыс. жалоб на сбои интернета поступило от петербуржцев за сутки.

Жители Петербурга днем 25 сентября начали сообщать о сбоях в работе мобильного интернета. Согласно данным сервиса Downdetector, количество жалоб стало расти примерно с 15:00.

За последние сутки пользователи из города оставили почти 2 тыс. сообщений о проблемах с интернетом. Жалобы связаны с работой интернет-провайдеров, операторов связи и отдельных онлайн-сервисов.

На фоне перебоев возникли трудности с оплатой парковки банковскими картами. При этом Городской центр управления парковками Петербурга сообщил, что списание средств с парковочного счета через приложение "Парковки Санкт-Петербурга" работает в штатном режиме.

Одновременно 25 сентября в городе действуют ограничения движения в центральной части Петербурга. По данным "Яндекс Карт", около 16:30 были перекрыты несколько улиц на подъезде к Дворцовой площади со стороны Певческого моста.

К 17:00 ограничения затронули участки набережной реки Мойки, Большой Морской улицы, Почтамтской улицы, улицы Якубовича, Конногвардейского бульвара, Галерной улицы, улицы Труда, набережной Крюкова канала, улиц Декабристов и Глинки, а также ряд других участков в центре города.

Ранее мы сообщали, что депутат Сергей Миронов предложил ввести соцпакет услуг мобильной связи для пенсионеров.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)