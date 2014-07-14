Миронов предложил ввести соцпакет услуг мобильной связи для пенсионеров

В Госдуме рассказали о том, как государство может поддержать пожилых людей.

На российской территории могут ввести единый федеральный социальный пакет услуг мобильной связи и интернета в отношении пенсионеров. Соответствующее заявление журналистам новостного агентства "ТАСС" сделал председатель партии "Справедливая Россия", депутат Государственный думы Сергей Миронов. Парламентарий из нижней палаты направил такое законодательное предложение министру по цифровому развитию страны Максуту Шадаеву. Ожидается, что по стандарту соцпакет включит в себя телефонные звонки (300 минут) на номера всех сотовых операторов, а также 25 ГБ мобильного интернета и 50 СМС-сообщений ежемесячно. Политик добавил, что сейчас в отдельных регионах России мобильные операторы самостоятельно вводят льготные тарифы для пенсионеров, однако единого стандарта пока что не существует. При этом расходы на мобильную связь для пользователей регулярно растут.

Нет у наших пенсионеров денег для оплаты дорогостоящей сотовой связи и мобильного интернета, но в современном мире без них нельзя. Врача не вызовешь, на сайт Госуслуг не зайдешь, обращение в органы власти не отправишь, близким не дозвонишься. Сергей Миронов, депутат ГД РФ

