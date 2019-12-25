Миронов предложил ввести 13-ю зарплату и 13-ю пенсию

Предложение находится на рассмотрении в Госдуме.

Российские граждане должны получать 13-ю зарплату перед Новым годом, а пенсионеры - 13-ю пенсию. Соответствующее заявление журналистам новостного агентства "ТАСС" сделал председатель партии "Справедливая Россия", депутат Государственный думы Сергей Миронов. Парламентарий из нижней палаты пояснил, что речь идет об обязательном решении для властей, так как такая мера будет справедливой и честной по отношению к населению страны.

Я абсолютно убежден, что нужно для всех, кто работает, вводить 13-ю зарплату. Перед Новым годом никому не помешает. Потому что люди живут бедно, люди концы с концами сводят, а перед Новым годом кто-то хочет сделать подарки своим родным и близким, кто-то просто хочет отпраздновать нормально Новый год. Сергей Миронов, депутат ГД РФ

Он добавил, что на данный момент такие инициативы внесены фракцией на рассмотрение коллег-законодателей.

