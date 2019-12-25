Миронов предложил ввести 13-ю зарплату и 13-ю пенсию

Российские граждане должны получать 13-ю зарплату перед Новым годом, а пенсионеры - 13-ю пенсию. Соответствующее заявление журналистам новостного агентства "ТАСС" сделал председатель партии "Справедливая Россия", депутат Государственный думы Сергей Миронов. Парламентарий из нижней палаты пояснил, что речь идет об обязательном решении для властей, так как такая мера будет справедливой и честной по отношению к населению страны.
Я абсолютно убежден, что нужно для всех, кто работает, вводить 13-ю зарплату. Перед Новым годом никому не помешает. Потому что люди живут бедно, люди концы с концами сводят, а перед Новым годом кто-то хочет сделать подарки своим родным и близким, кто-то просто хочет отпраздновать нормально Новый год.
Сергей Миронов, депутат ГД РФ
Он добавил, что на данный момент такие инициативы внесены фракцией на рассмотрение коллег-законодателей.
Если Президент РФ, Правительство РФ, Госдума РФ и Сбербанк РФ не могут ввести против Запада и США одну маленькую контрсанкцию, где 10 копеек РФ равны одному английскому фунту стерлиннгу или одному доллару США, то чтобы реально сделать РФ справедливым и социальным государством как говорит Президент РФ и как записано в Конституции РФ, всем депутатам и министрам нужно подтянуть зарплаты и пенсии остальных граждан РФ до уровня зарплат депутатов и министров РФ, а главное не ссать это делать, а ФАС будет жёстко, а где надо и жестоко контролировать, чтобы цены не взлетели вот и всё.