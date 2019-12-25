В Петербурге ищут 85-летнюю женщину с деменцией

В сознании женщины события замерли много лет назад: ей кажется, что она по-прежнему маленькая девочка, спешащая к маме.

Пожилую петербурженку разыскивают несколько часов. Поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" предупреждает: из-за сырой и холодной погоды счет идет на минуты, 85-летняя женщина рискует погибнуть от переохлаждения. Дома в тревоге дежурит ее пожилой супруг — пара прожила вместе всю жизнь и не представляет будущего друг без друга.

Самостоятельно найти дорогу назад пенсионерка не может. Из-за прогрессирующей деменции она потеряла ориентацию во времени и пространстве. В сознании женщины события замерли много лет назад: ей кажется, что она по-прежнему маленькая девочка, спешащая к маме. Пенсионерка настойчиво пытается отыскать дом своего детства, который был снесен еще несколько десятилетий назад.

Спасатели призывают всех, кто увидит растерянную женщину, немедленно сообщить о ней по номеру 112.

Ранее мы сообщили о том, что поисковый отряд "ЛизаАлерт Питер" обработал более 400 заявок за август.

Фото: Пресс-служба поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт"