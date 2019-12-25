Спрос на подержанные машины из КНР в Петербурге и Ленобласти взлетел на 26%

Средняя стоимость такой машины с пробегом достигла отметки в 3,93 млн рублей, а их присутствие на вторичном рынке продолжает расширяться.

На автомобильном рынке Петербурга и Ленобласти зафиксирован резкий разворот покупательского интереса. По итогам первых восьми месяцев 2026 года спрос на подержанные автомобили китайского производства увеличился на 25,7%. Средняя стоимость такой машины с пробегом достигла отметки в 3,93 млн рублей, а их присутствие на вторичном рынке продолжает расширяться.

Как рассказал изданию "Деловой Петербург" Камран Гусейнов, руководитель направления "Автомобили с пробегом" сервиса "Авито Авто", китайские бренды стали осознанным выбором для каждого четвертого покупателя – их ищут 26% пользователей платформы. Эксперт объясняет этот тренд естественным циклом обновления: те, кто приобретал новые машины два-три года назад, сейчас массово выставляют их на продажу. В результате рынок наполняется свежими автомобилями в отличном техническом состоянии.

Общий рынок автомобилей с пробегом в регионе также показывает уверенный рост – плюс 10% за восемь месяцев. При этом средний ценник по всем маркам держится на уровне 1,5 млн рублей. Петербург и область генерируют почти 5% от всего объема предложений по стране. Согласно данным портала "Авто.ру", к концу августа средняя цена б/у авто непосредственно в Северной столице составила 1,72 млн рублей, при этом доля китайских машин не старше пяти лет превысила треть рынка (более 33%).

Автор Telegram-канала AutoRun SPb Денис Гаврилов связывает эту динамику со сломом стереотипов о надежности азиатских брендов. К настоящему моменту накоплена достаточная база отзывов, налажены поставки запчастей и выстроена сеть сервисного обслуживания. Кроме того, китайский автопром обновляет модельный ряд гораздо быстрее европейских конкурентов. Покупатели, которые пересели на первые доступные новинки в 2022–2023 годах, теперь успешно сдают их в трейд-ин, чтобы взять еще более современные версии.

Официальная регистрация подтверждает слова экспертов. По информации агентства "Автостат-Инфо", только за семь месяцев 2026 года в ГИБДД Петербурга было поставлено на учет 14 997 подержанных автомобилей из КНР. Это на 95% больше показателей аналогичного периода прошлого года. Доля китайских марок в общем объеме регистраций выросла практически вдвое – с 7,8% до 13,7%.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург готовится к запуску первого производства гибридных автомобилей.

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