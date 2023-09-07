Умер сын американской супермодели Синди Кроуфорд

Гербер многих лет боролся с зависимостью от запрещенных веществ.

Скончался сын супермодели Синди Кроуфорд Пресли Гербер. Предположительно, у молодого человека остановилось сердце, сообщил портал TMZ.

Муж модели и дочь подтвердили новость о его смерти. Знаменитая семья попросила журналистов не беспокоить ее в это "трудное и болезненное время".

Свои последние дни Пресли находился в реабилитационном центре, куда его отправили из-за ментальных проблем. Будучи еще подростком сын модели начал страдать тревожными расстройствами, также его преследовали панические атаки. На фоне этого врачи рекомендовали Пресли принимать сильнодействующие лекарства. Кроме того, у него была алкогольная зависимость и он злоупотреблял наркотическими веществами.

В детстве Пресли Герберу пророчили большое модельное будущее. С 15 лет он успел посотрудничать с такими мировыми брендами, как Moschino, Dolce & Gabbana и Calvin Klein. К 27 годам сын модели смог заработать более 14 млн долларов.

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)