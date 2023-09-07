Наоми Кэмпбелл и Синди Кроуфорд рассказывали о своей жизни в трейлере сериала "Супермодели"

Выпуски проекта начнут выходить в свет с 20 сентября.

Американский стриминговый сервис Apple TV+ показал в социальных сетях первый трейлер документального сериала "Супермодели". Премьера данного шоу состоится 20 сентября. Проект посвящен жизни и профессиональной карьере четырех моделей: Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл, Линды Евангелиста и Кристи Терлингтон. В нем звезды рассказывают о своем пути и обсуждают ключевые моменты в модельном бизнесе. Кэмпбелл вспомнила о том, что иногда ее не включали в рекламные демонстрации, хотя она и надевала дизайнерские платья на показах.

Меня не воспринимали как человека, который имеет право голоса в своей судьбе. Синди Кроуфорд, супермодель

Вышел трейлер нового сезона "Американской истории ужасов".

Фото и видео: YouTube / Apple TV