Мировая премьера состоится 12 июня.

Стриминговый сервис Apple TV+ представил трейлер комедии "Полет на Луну". Режиссером картины выступил Грег Берланти.

Сюжет фильма расскажет о вымышленном эпизоде "Космической гонки" между США и СССР. NASA нанимает эксперта по рекламе, чтобы улучшить общественное мнение о космической программе. Ей предстоит работать с главным инженером по запуску. Вместе они планируют сфальсифицировать высадку на Луну в том случае, если миссия "Апполона-11" потерпит неудачу.

В главных ролях сыграли Скарлет Йоханссон, Ченнинг Татум, Вуди Харрельсон и другие. Мировая премьера состоится 12 июня. После кинопроката фильм выйдет на Apple TV+.

Ранее мы сообщали, что вышел дублированный трейлер фильма "Асфальтовые джунгли".

Видео: YouTube / Apple TV