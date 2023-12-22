Вышел дублированный трейлер фильма "Асфальтовые джунгли"

Кинокомпания "Парадиз" представила дублированный трейлер фильма "Асфальтовые джунгли". Режиссером картины выступил Жан-Стефан Совер.
Сюжет картины основан на книге Шеннона Берка "Черные мухи" и рассказывает историю парамедика Олли Кросса и его напарника Джина Руковски. В тяжелых рабочих условиях им предстоит спасать жизни людей и найти друг с другом общий язык.
В главных ролях сыграли Шон Пенн и Тай Шеридан. Дата премьеры в России не уточняется.
Ранее A24 представила трейлер драмы "Планета Джанет".
Видео: YouTube / Кинокомпания Парадиз
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