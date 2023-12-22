  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:47
142
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

A24 представила трейлер драмы "Планета Джанет"

0 0

Мировая премьера состотся 21 июня.

Студия A24 представила трейлер драмы "Планета Джанет". Режиссером и сценаристом проекта выступила Энни Бейкер.

Сюжет рассказывает историю матери и ее дочери-подростка. Героиня забирает дочь из летнего лагеря, когда та почувствовала приближение нервного срыва. Но однажды в их жизни появляются неожиданные гости.

В главных ролях сыграли Джулианна Николсон и Зои Циглер. Мировая премьера состотся 21 июня.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер хоррора "Кукушка".

Видео: YouTube / A24

Теги: a24, планета джанет, трейлер, фильм
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии