Мировая премьера состотся 21 июня.

Студия A24 представила трейлер драмы "Планета Джанет". Режиссером и сценаристом проекта выступила Энни Бейкер.

Сюжет рассказывает историю матери и ее дочери-подростка. Героиня забирает дочь из летнего лагеря, когда та почувствовала приближение нервного срыва. Но однажды в их жизни появляются неожиданные гости.

В главных ролях сыграли Джулианна Николсон и Зои Циглер. Мировая премьера состотся 21 июня.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер хоррора "Кукушка".

Видео: YouTube / A24