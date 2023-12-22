Вышел трейлер хоррора "Кукушка"

Премьера в России состоится 8 августа.

Neon представил трейлер хоррора "Кукушка". Режиссером картины выступил Тильман Зингер.

Сюжет рассказывает историю 17-летней Гретхен, которая переезжает к отцу на курорт в Альпах вместе с его новой семьей. На новом месте героиню мучают странные звуки и кровавые видения, а вскоре она узнает шокирующую тайну, которая касается ее семьи.

В главных ролях сыграли Хантер Шеффер, Дэн Стивенс, Джессика Хенвик и другие. Премьера в России состоится 8 августа.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер сериала "Я знаю, кто тебя убил" с Юлией Снигирь.

Видео: YouTube / NEON