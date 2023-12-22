Вышел трейлер сериала "Я знаю, кто тебя убил" с Юлией Снигирь

Онлайн-кинотеатр Wink представил трейлер сериала "Я знаю, кто тебя убил". Продюсерами проекта выступили Федор Бондарчук и Жора Крыжовников.
Сюжет основан на романе Любови Бариновой "Ева". В московском цирке похищают маленькую девочку. Однако преступник вместо выкупа хочет заставить ее родителей страдать так, как страдает он сам после потери близкого человека.
В главных ролях сыграли Юлия Снигирь, Александр Яценко, Евгения Симонова, Александр Ильин и другие. Онлайн-премьера состоится 1 мая.
Ранее мы сообщали, что вышел первый трейлер фильма "Ждун".
Видео: YouTube / Wink
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