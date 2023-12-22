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Вышел трейлер сериала "Я знаю, кто тебя убил" с Юлией Снигирь

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Онлайн-премьера состоится 1 мая.

Онлайн-кинотеатр Wink представил трейлер сериала "Я знаю, кто тебя убил". Продюсерами проекта выступили Федор Бондарчук и Жора Крыжовников.

Сюжет основан на романе Любови Бариновой "Ева". В московском цирке похищают маленькую девочку. Однако преступник вместо выкупа хочет заставить ее родителей страдать так, как страдает он сам после потери близкого человека.

В главных ролях сыграли Юлия Снигирь, Александр Яценко, Евгения Симонова, Александр Ильин и другие. Онлайн-премьера состоится 1 мая.

Ранее мы сообщали, что вышел первый трейлер фильма "Ждун".

Видео: YouTube / Wink

Теги: wink, сериал, трейлер, я знаю кто тебя убил
Категории: Лента новостей, Культура,

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