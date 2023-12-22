Вышел первый трейлер фильма "Ждун"

Премьера в России состоится 1 января 2025 года.

Кинокомпания "Наше кино" первый трейлер фильма "Ждун" про вымышленного героя популярных интернет-мемов. Режиссером картины выступил Дмитрий Суворов.

Сюжет фильма расскажет историю мальчика, который отдыхает у своих бабушки и дедушки в селе Абрау-Дюрсо. Неожиданно на Землю попадает Ждун и заводит знакомство с героем. Тому предстоит помочь инопланетному существу вернуться на родную планету.

В главных ролях сыграли Виктор Хориняк, Юля Александрова, Никита Тарасов, Андрей Андреев и другие. Премьера в России состоится 1 января 2025 года.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер мультфильма "Ти-Рекс: Король динозавров".

Видео: YouTube / Наше кино