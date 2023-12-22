Вышел трейлер мультфильма "Ти-Рекс: Король динозавров"

Премьера мультфильма в России состоится 18 апреля.

Кинокомпания "СБ Фильм" представила дублированный трейлер мультфильма "Ти-Рекс: Король динозавров". Режиссерами проекта выступили Шан Мин и Сы Линь.

Сюжет расскажет историю юного тиранозавра Малыша Ди, который мечтает вернуться в родную Зеленую долину. Для этого ему нужно стать самым сильным динозавром в мире и побороться за титул короля, который ранее принадлежал его отцу. Премьера мультфильма в России состоится 18 апреля.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер фильма "Вуди Вудпекер отправляется в лагерь".

Видео: YouTube / СБ ФИЛЬМ