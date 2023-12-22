Роспотребнадзор взял ситуацию с заболевшими корью студентами СПбГУ на контроль

Отмечается, что определен круг контактных лиц, проводятся вакцинация и исследования на определение наличия иммунитета к вирусу кори.

В Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ) в период с 22 по 27 апреля зарегистрировали два случая кори. В отношении вуза региональное управление Роспотребнадзора проводит санитарно-эпидемиологическое расследование, рассказали в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что определен круг контактных лиц, проводятся вакцинация и исследования на определение наличия иммунитета к вирусу кори.

Работники и обучающиеся университета по адресу: Санкт-Петербург, 10-я линия В. О., д. 31-33, лит. А, лит. А, Меделеевская линия, д. 5, лит. А переведены на дистанционный режим работы и обучения. Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу

На "дистанционке" учатся историки, философы и студенты Института наук о земле СПбГУ. Живущих в общежитиях вуза студентов также просят отчитаться о том, есть ли прививка от кори.

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Фото: Piter.TV