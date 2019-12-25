Петербургские ученые создали детектор для выявления похитителей электричества

Ученые Санкт-Петербургского государственного университета разработали детектор, который поможет устанавливать мошенничество с интеллектуальными счетчиками. Система отличает незаконное занижение показаний от обычных изменений нагрузки, передает 14 октября телеканал "Санкт-Петербург".
По словам экспертов, 15% электроэнергии утекает в неизвестном направлении. Часть теряется из-за неисправностей старых сетей, немало уводят недобросовестные потребители.
Первое – это когда юридическое лицо выдает себя за льготного пенсионера. По документам он бабушка, а на самом деле там лесопилка, автомойка или небольшое производство, которое потребляет энергии в разы больше. Это можно находить. Вторая большая история – майнеры, которые сейчас уже нелегальны в некоторых регионах, просто потому что создают огромную нагрузку на энергетическую сеть.
Вячеслав Шириков, технический директор компании-заказчика
Самые проблемные регионы – Дальний Восток, Сибирь, Краснодарский край, Кавказ и Подмосковье.
Софт специалистов Северной столицы позволяет отслеживать мошенничества на сетях. Аномалии отображаются на интерактивной карте.
Ранее на Piter.TV: ученые СПбГУ задействуют нейросети для оценки водных ресурсов Алтая.
Фото: Piter.TV
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