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Петербургские ученые создали детектор для выявления похитителей электричества
Сегодня, 13:01
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Петербургские ученые создали детектор для выявления похитителей электричества

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По словам экспертов, 15% электроэнергии утекает в неизвестном направлении.

Ученые Санкт-Петербургского государственного университета разработали детектор, который поможет устанавливать мошенничество с интеллектуальными счетчиками. Система отличает незаконное занижение показаний от обычных изменений нагрузки, передает 14 октября телеканал "Санкт-Петербург"

По словам экспертов, 15% электроэнергии утекает в неизвестном направлении. Часть теряется из-за неисправностей старых сетей, немало уводят недобросовестные потребители. 

Первое – это когда юридическое лицо выдает себя за льготного пенсионера. По документам он бабушка, а на самом деле там лесопилка, автомойка или небольшое производство, которое потребляет энергии в разы больше. Это можно находить. Вторая большая история – майнеры, которые сейчас уже нелегальны в некоторых регионах, просто потому что создают огромную нагрузку на энергетическую сеть. 

Вячеслав Шириков, технический директор компании-заказчика 

Самые проблемные регионы – Дальний Восток, Сибирь, Краснодарский край, Кавказ и Подмосковье. 

Софт специалистов Северной столицы позволяет отслеживать мошенничества на сетях. Аномалии отображаются на интерактивной карте. 

Ранее на Piter.TV: ученые СПбГУ задействуют нейросети для оценки водных ресурсов Алтая. 

Фото: Piter.TV 

Теги: спбгу, электричество
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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