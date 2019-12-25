Петербургские ученые создали детектор для выявления похитителей электричества

Ученые Санкт-Петербургского государственного университета разработали детектор, который поможет устанавливать мошенничество с интеллектуальными счетчиками. Система отличает незаконное занижение показаний от обычных изменений нагрузки, передает 14 октября телеканал "Санкт-Петербург".

По словам экспертов, 15% электроэнергии утекает в неизвестном направлении. Часть теряется из-за неисправностей старых сетей, немало уводят недобросовестные потребители.

Первое – это когда юридическое лицо выдает себя за льготного пенсионера. По документам он бабушка, а на самом деле там лесопилка, автомойка или небольшое производство, которое потребляет энергии в разы больше. Это можно находить. Вторая большая история – майнеры, которые сейчас уже нелегальны в некоторых регионах, просто потому что создают огромную нагрузку на энергетическую сеть.

Вячеслав Шириков, технический директор компании-заказчика