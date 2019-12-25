Ученые СПбГУ задействуют нейросети для оценки водных ресурсов Алтая

Специалисты подчеркнули, что сток горных рек Алтая сильно влияет на хозяйство региона, а деградация водных ресурсов из-за изменения климата создает социальные и экономические риски.

В пресс-службе Санкт-Петербургского государственного университета сообщили, что представители кафедры физической географии и ландшафтного планирования применят нейросети для изучения ресурсов Алтая.

Для достижения поставленных целей планируется использовать целый спектр высокотехнологичных и передовых методов исследования, как полевых, так и дистанционных, включая методы математического моделирования и нейросетевого анализа. Специалисты подчеркнули, что сток горных рек Алтая сильно влияет на хозяйство региона, а деградация водных ресурсов из-за изменения климата создает социальные и экономические риски. При этом результаты исследования помогут точнее прогнозировать изменения природной среды и хозяйственной деятельности в регионе.

Реализация проекта станет задачей, которой займутся не только представители кафедры физической географии и ландшафтного планирования, но также их коллеги и аспиранты с других кафедр. Кроме того, планируется сотрудничество с коллегами из Алтайского государственного университета под руководством Светланы Максимовой.

Ранее специалист по нейросетям рассказал о возможностях искусственного интеллекта в расшифровке текстов.

Фото: Пресс-служба СПбГУ