Метеоролог из СПбГУ попал в число ведущих мировых исследователей 

Сразу несколько ученых Яндекса вошли в топ мирового рейтинга по искусственному интеллекту.

Сотрудники исследовательских подразделений Яндекса и преподаватели совместных образовательных программ вошли в международный рейтинг наиболее влиятельных ученых. Список составили издательство Elsevier и исследователи Стэнфордского университета на основе научных публикаций и данных об их цитировании из международной базы Scopus.

В топ-1 % ученых в области искусственного интеллекта и обработки изображений за 2025 год вошли Артём Бабенко, Евгений Бурнаев, Сергей Николенко и Людмила Прохоренкова.

Бабенко — кандидат физико-математических наук, руководитель лаборатории Yandex Research и заведующий научно-учебной лабораторией Яндекса на факультете компьютерных наук НИУ ВШЭ. Бурнаев, профессор РАН и доктор физико-математических наук, возглавляет Центр искусственного интеллекта в Сколтехе и руководит направлением анализа данных и искусственного интеллекта в прикладных науках в Школе анализа данных Яндекса.

Николенко — доктор физико-математических наук и научный руководитель совместной программы СПбГУ и Яндекса "Науки о данных". Прохоренкова, доктор компьютерных наук, работает ведущим исследователем Yandex Research и преподает в Школе анализа данных Яндекса.

В топ-2 % исследователей в области инженерных геонаук и изучения окружающей среды включили Георгия Айзеля, метеоролога Яндекс Погоды. Он занимается применением машинного обучения для прогнозирования осадков и изучения последствий изменения климата.

В рейтинге, составленном по совокупности научных публикаций за всю карьеру, также оказался Сергей Кузнецов — доктор физико-математических наук и преподаватель совместной программы Яндекса и факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ "Прикладная математика и информатика". Он вошел в топ-1 % ученых в области машинного обучения и анализа данных.

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